СБУ расследует возможную халатность сотрудников Николаевской ОГА при противодействии COVID-19

11.04.2020, 5:00, Новости дня

Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской облгосадминистрации во время противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ отметили, что облсовет 27 марта 2020-го утвердил решение о внесении изменений в бюджет для приобретения медицинского оборудования, дезинфицирующих средств. Решение предусматривает предоставление региональным учреждениям здравоохранения финансирования на сумму 109 млн грн.

Однако чиновники Николаевской ОГА не приняли реальных мер для исполнения решения облсовета, заявили в СБУ. По предварительной версии следствия, действия чиновников могли причинить вред жизни и здоровью жителей области из-за распространения COVID-19.

Сейчас следователями спецслужбы начато уголовное производство по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на 10 апреля Николаевская область – единственная, где не зафиксировано ни одного случая COVID-19.

7 апреля главный санитарный врач Украины Ляшко заявил, что представители Минздрава и эксперты-вирусологи проверят “феномен Николаевской области”, чтобы установить, реальна ли картина с отсутствием заболевших COVID-19 “или, возможно, где-то есть нарушение алгоритмов”.

9 апреля после проведения проверки Ляшко сообщил, что медики в Николаевской области следуют правильным алгоритмам для определения коронавирусной инфекции.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленно разобраться с ситуацией в Николаевской области.

10 апреля начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак заявил, что при тестировании жителей Николаевской области на коронавирус были допущены нарушения.

6 апреля начальник управления информационной деятельности и коммуникации с общественностью Николаевской облгосадминистрации Елена Иваненко заявила изданию “ГОРДОН”, что в регионе были подозрения на коронавирус, но ни одно из них не подтвердилось. По ее мнению, благоприятная эпидемиологическая обстановка в области может быть связана с повышенным контролем за гражданами, которые вернулись из-за границы.

По состоянию на 9.30 10 апреля в Украине подтверждено инфицирование коронавирусом 2203 человек, скончалось 69 человек, из которых 12 – за последние сутки, 61 человек уже вылечился.