 

В Украине создадут 500 тыс. новых рабочих мест – Шмыгаль

11.04.2020, 5:00, Новости дня

Для украинцев, которые пострадали от ситуации с коронавирусом, хотят создать 500 тыс. новых рабочих мест. Об этом 10 апреля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Уже в мае задача стоит создать 500 тыс. рабочих мест для того, чтобы Украина не оказалась на пороге еще большего экономического кризиса. Мы понимаем, как это делать и что для этого необходимо. Есть план, он каждый день обновляется, мы все новые и новые данные в этот план вносим”, – сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что экономическая ситуация в стране ухудшается, это связано с распространением COVID-19.

“Мы прогнозируем спад производства, мы прогнозируем снижение валового внутреннего продукта – это есть в макропрогнозе, который утвержден Кабинетом Министров, и конечно, мы понимаем, что с этим нужно что-то делать”, – отметил Шмыгаль.

30 марта Шмыгаль говорил, что объем финансирования фонда борьбы с распространением и последствиями коронавирусной инфекции в Украине составит 97,1 млрд грн. 8 апреля министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в Украине планируют создать фонд борьбы с коронавирусом объемом 66,3 млрд грн.

9 апреля директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сказала, что из-за пандемии коронавируса фонд прогнозирует наихудшие последствия для мировой экономики. Она отметила, что более 170 стран будут испытывать спад доходов на душу населения в этом году.

По состоянию на утро 10 апреля в Украине подтверждено инфицирование коронавирусом 2203 человек, скончалось 69 человек, из которых 12 – за последние сутки, 61 человек уже вылечился.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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