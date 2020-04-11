 

В Украине коронавирусом заразилось 334 медика – Степанов

11.04.2020, 5:00, Новости дня

По состоянию на 10 апреля в Украине коронавирусом заразилось 334 медработника. Об этом в эфире телеканала “Интер” сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Действительно, у нас из 2203 заболевания на сегодня 334 медицинских работников. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и с костюмами биозащиты, очками – все это сразу поставляется в больницы”, – отметил он.

6 апреля тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о заражении 44 медиков коронавирусом в области. Еще 19 медиков заразились в Полтавской области и девять – в Харьковской.

По состоянию на утро 10 апреля в Украине подтверждено инфицирование коронавирусом 2203 человек, скончалось 69 человек, из которых 12 – за последние сутки, 61 человек уже вылечился.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,67 млн, из них более 371 тыс. вылечились, а 101 526 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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