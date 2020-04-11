Москва приостановила работы по благоустройству

11.04.2020, 4:55, Новости дня

До особого распоряжения в Москве приостановлены все работы по благоустройству. Ограничения введены по указу мэра Москвы Сергея Собянина. Они касаются как работ, проводимых службами Комплекса городского хозяйства, так и работ, выполняемых подрядчиками.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что ограничения не коснулись аварийных работ, а также деятельности по жизнеобеспечению столицы.

Ранее мэр Москвы заявил, что ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в Москве ухудшилась. Будут ужесточены меры по противодействию распространению заболевания. Так, Москве будут введены пропуска — сначала для поездок на работу, затем — для других целей. Если нужно, будут введены пропуска на перемещения внутри района. Сроки будут определены дополнительно, передает РИА Новости.