В США за сутки более 2,1 тысячи человек умерли от коронавируса

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11.04.2020, 4:55, Новости дня

За минувшие сутки в США более 2,1 тысячи человек скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19. Такие данные появились на сайте Университета Джона Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений от федеральных и местных властей.

Как уточняется, за сутки от COVID-19 скончались 2 108 человек. 8 апреля суточная смертность от коронавируса составила 1 973 человека, 9 апреля она немного снизилась – за сутки скончались 1 783 человека.

К вечеру пятницы, 10 апреля в Соединенных Штатах Америки зафиксировано 18 586 летальных исходов, 496 535 человек инфицированы, 28 790 выздоровели после успешного лечения.

В конце 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка коронавируса нового типа. Она распространилась на большинство стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией, напоминает ТАСС.



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