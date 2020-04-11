 

Мнение: Пропуска

11.04.2020, 4:50, Разное

Введение пропускного режима в Москве резко контрастирует со смягчением карантина в ряде регионов. К медицине ужесточение режима в Москве вряд ли имеет прямое отношение, так как предыдущие три месяца безмятежной жизни и наплевательского отношения к любым мероприятиям противоэпидемеческого характера уже создали ситуацию, которая развивается самостоятельно и по своим законам. Имитация борьбы создает сложности проблемы населению, вирусу от этого ни тепло, ни холодно. Все уже случилось, поэтому пока половина населения не переболеет, эпидемия на спад не пойдет.

При этом федеральная власть, которая просто исчезла и спряталась, несет основную долю ответственности за происходящее. Губернаторы на самом деле выполняют задачи, которые должны были делаться на федеральном уровне. Логично, что эффективность действий близка к нулю. Но тут ничего не поделаешь – если президент страны трус и бездарь, то по-иному быть не может.

Пропуска в Москве – реактивная и прямая мера. Что однозначно говорит о ее неэффективности. Ни одного действия на опережение в России в ходе этой эпидемии так и не было продемонстрировано. Это говорит о полном управленческом провале власти. Но если нас устраивает такая власть, то мы получаем и все последствия ее ничтожества.

Источник: Эль Мюрид



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