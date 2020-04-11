Вайнштейну предъявили новые обвинения

11.04.2020, 4:48, Новости дня

Прокуратура округа Лос-Анджелес предъявила голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, уже приговоренному в США к 23 годам тюрьмы, новые обвинения, сообщают СМИ.

В новом пункте обвинения заявлено, что Вайнштейн совершил на женщину нападение сексуального характера, передает РИА «Новости».

Инцидент, по версии следствия, произошел в 2010 году в отеле в Беверли-Хиллз, передает ТАСС со ссылкой на Hollywood Reporter.

Прокуратура сообщила, что «в прошлом месяце» женщина «предоставила следователям информацию, подтверждающую, что нападение произошло в пределах 10-летнего срока исковой давности».

Кроме того, продолжаются расследования, в рамках которых могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

Прокурор округа Джеки Лейси сообщила, что сторона обвинения «связалась с другими потенциальными жертвами сексуального насилия».

Напомним, суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера.