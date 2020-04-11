Вайнштейну предъявили новые обвинения
11.04.2020, 4:48, Новости дня
Прокуратура округа Лос-Анджелес предъявила голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, уже приговоренному в США к 23 годам тюрьмы, новые обвинения, сообщают СМИ.
В новом пункте обвинения заявлено, что Вайнштейн совершил на женщину нападение сексуального характера, передает РИА «Новости».
Инцидент, по версии следствия, произошел в 2010 году в отеле в Беверли-Хиллз, передает ТАСС со ссылкой на Hollywood Reporter.
Прокуратура сообщила, что «в прошлом месяце» женщина «предоставила следователям информацию, подтверждающую, что нападение произошло в пределах 10-летнего срока исковой давности».
Кроме того, продолжаются расследования, в рамках которых могут быть предъявлены дополнительные обвинения.
Прокурор округа Джеки Лейси сообщила, что сторона обвинения «связалась с другими потенциальными жертвами сексуального насилия».
Напомним, суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера.
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