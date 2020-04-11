Мнение: Согласие США сократить добычу нефти не имеет критического значения для страны

11.04.2020, 4:25, Разное

Для тех, кто волновался, что США не войдут в новую сделку по нефти.

Трамп пояснил, что Мексика сократит добычу нефти «на 100 тыс. баррелей», то есть «на 250-300 тыс. баррелей не дотягивает». США «закроют эту разницу», передает РИА «Новости».

По его словам, Мексика «возместит» это, когда сможет.

Он подтвердил, что речь идет об «определенном сокращении» добычи нефти Соединенными Штатами. Трамп указал, что в США «добыча нефти уже сократилась», из-за ситуации на рынке компании США «сокращали добычу повсеместно».

Президент США уточнил, что США сокращают добычу на 250 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС.

«На самом деле это то, что мы уже сделали, мы бы согласились на сокращение, они согласились бы сделать что-то, чтобы компенсировать нам это в будущем», – заявил Трамп, отметив, что «для Мексики это приемлемо».

«Не знаю, будет ли это приемлемо для других нефтедобывающих стран, посмотрим. Но это то, что, без сомнений, будет приемлемо для меня», – сказал он.

Трамп отметил, что страны ОПЕК+ «сокращают добычу», США «сокращают ее в ответ» , но у американцев «в земле еще достаточно» нефти «для использования». Он считает, что по объему запасов этого сырья США находятся на первом месте в мире. Также он заявил о крупных запасах природного газа и широком разнообразии источников энергии вообще.

Согласие США сократить добычу нефти не имеет критического значения для страны, сказал Трамп.

Напомним, страны ОПЕК+ согласовали сделку по снижению добычи нефти.

Впервые в истории к ОПЕК+ присоединились США и еще пять стран.

https://vz.ru/news/2020/4/11/1033740.html – цинк

Стоит помнить, что в США законодательно запрещено присоединяться к нефтяным картелям, но как видим, изыскиваются возможности и добычу сократить и обойти запрет на участие в картельной договоренности о регуляции цены.

То есть картельная сделка есть, но называть ее картельной сделкой американский закон запрещает.

Осталось узнать, насколько же в реальности будет это сокращение (пока что точные цифры только в отношении 250 тыс. баррелей в сутки из-за Мексики). По остальным – абстрактные 2-3 млн. до конца 2020 года http://interfax.az/view/798900.

В официальном комментарии от Новака, этот вопрос также подан достаточно туманно.

Страны, которые ранее не принимали участие в сделке по сокращению добычи нефти ОПЕК+ – Канада, США, Норвегия, Аргентина и другие – согласились снизить в совокупности объем извлечения нефти на 5 млн баррелей в сутки. Об этом телеканалу «Россия-24» сказал министр энергетики России Александр Новак.

«Сегодня в рамках G20 было 20 стран, которые также принимали участие, и многие говорили о тех мероприятиях, которые необходимо принимать для восстановления ситуации на рынке. Например, Канада заявила о том, что у них будет сокращение добычи примерно на 1 млн б/с, США говорили, Норвегия, Аргентина и другие. Мы считаем, что дополнительно к тем 10 млн баррелей, которые взял на себя ОПЕК+, будет еще 5 млн баррелей странами – производителями нефти сокращено, не входящими в ОПЕК+», – сказал он.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ssha-kanada-norvegiya-i-drugie-strany-vne-opek+-sokratyat-dobychu-nefti-na-5-mln-b-s-novak-1029083429 – цинк

Итак, из 5 озвученных миллионов, есть ясность только с 1 млн. баррелей, которые сократит Канада, на остальных, включая США приходится 4 млн. баррелей. И там у США явно не 250 тыс.

В американских СМИ тоже достаточно размыто пишут на этот счет.

Например, "Хилл" пишет, что https://thehill.com/policy/energy-environment/492262-trump-says-us-will-cut-oil-production-to-secure-global-deal с начала года кол-во нефтяных вышек уже сократилось на 400, причем половина из них закрылась в марте.

Управление энергеитической информации США заявляет, что речь может идти о сокращении от 500 до 700 тыс. баррелей в сутки. В целом, высказываются сомнения о том, как Трамп намерен сверху отрегулировать сокращение добычи, если законодательство это запрещает (что поднимает вопрос о способности США выполнять свои обязательства по нефтяной сделке).

Осталось узнать точные цифры, о которых говорят Трамп и Новак.

После этого, можно будет сопоставить объемы добычи на конец зимы с новыми обязательствами всех участников ОПЕК+ (включая неофициальных соучастников, вроде США) и посмотреть, кто кого прогнул, и кто где кого переиграл.

Также будет интересно посмотреть на тот ущерб, который в ходе нефтяной войны понесли саудовская и российская нефтянка, а также американские сланцевики. В России это уже привело к удешевлению "Роснефти", а в США к банкротству части предприятий добывающих сланцевую нефть.

UPD:

И еще из прогноза управления информации Минэнерго США.

Добычу нефти в США снизят на 1,8 млн баррелей в 2020 году. Это — 18% от того объема сокращений, которые обсуждают сейчас страны ОПЕК+. Управление информации Минэнерго США опубликовало обновление своего прогноза на 2020 год.

«EIA пересмотрело текущий прогноз по внутренней добыче нефти в сторону уменьшения. EIA прогнозирует, что производство сырья составит в среднем 11,8 млн баррелей в 2020 году, на 500 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году. В 2021 году EIA ожидает, что снижение добычи продолжится и составит 700 тыс. баррелей», — сообщили в Минэнерго США. Там уточнили, что обычно цены на нефть влияют на уровень добычи с задержкой на 6 месяцев. «Однако нынешние условия рынка вместе с пандемией COVID-19, скорее всего, сократят сроки, так как многие компании уже объявили о планах снизить капитальные затраты и буровую активность», — сообщили в EIA.

Из среднегодовых объемов, указанных Минэнерго США, сложно понять, насколько сократятся американские производители от уровня марта. Однако это легко сделать из опубликованного энергетическим ведомством графика.

Так, добыча нефти в США в марте составляла 12,7 млн баррелей в сутки, а вот в мае составит уже 11,9 млн баррелей, а в октябре — 10,9 млн баррелей. На таком уровне и будет держаться добыча нефти в Соединенных Штатах до конца 2021 года, прогнозирует EIA.

http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/346080-stalo-izvestno-naskolko-sokratyat-dobychu-nefti-v-ssha/ – цинк

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Так, о снижении капитальных затрат на 20−30% и сокращении сланцевой добычи в США заявили такие нефтегиганты, как ExxonMobil, Chevron и Continental Resources. «Американская нефтяная промышленность начинает сокращения, которые просят Саудовская Аравия, Россия и другие страны ОПЕК+. Конечно, это подается под видом сокращений из-за влияния низких цен на капитальные расходы. Но, очевидно, этого будет достаточно для ОПЕК+, — написал ведущий корреспондент по энергетике Bloomberg Жавье Блас в Twitter. — ОПЕК+ уже давно принимал от своих членов (Мексики, например) сокращения, которые были не чем иным, как естественным снижением, которое прятали под добровольным сокращением. Если это срабатывает внутри ОПЕК+, то сработает и в случае с США».

https://eadaily.com/ru/news/2020/04/08/stalo-izvestno-naskolko-sokratyat-dobychu-nefti-v-ssha – цинк

Ключевой вопрос тут в том, что сделку официально заключили на 2 года, но у США остается возможность снова наращивать добычу до прежних объемов (официльно они не участник ОПЕК) ссылаясь на то, что "рынок диктует новые правила".

С механизмами контроля прямо скажем не все ясно.