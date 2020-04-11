Eli Lilly испытает препарат для лечения коронавирусной инфекции

11.04.2020, 4:20, Новости дня

Компания Eli Lilly начинает испытания препарата «Барицитиниб», используемого для лечения ревматоидного артрита, для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Компания заключила соглашение с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний о клинических испытаниях барицитиниба. Тесты будут начаты в США, продолжены в Европе и Азии, результаты будут получены через два месяца.

Eli Lilly также указала, что не ожидает возникновения дефицита этого препарата.