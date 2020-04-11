Eli Lilly испытает препарат для лечения коронавирусной инфекции
11.04.2020, 4:20, Новости дня
Компания Eli Lilly начинает испытания препарата «Барицитиниб», используемого для лечения ревматоидного артрита, для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Компания заключила соглашение с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний о клинических испытаниях барицитиниба. Тесты будут начаты в США, продолжены в Европе и Азии, результаты будут получены через два месяца.
Eli Lilly также указала, что не ожидает возникновения дефицита этого препарата.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет