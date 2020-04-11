Apple и Google объединились против пандемии

11.04.2020, 4:20, Новости дня

Компании Apple и Google объявили, что объединятся для разработки технологии отслеживания контактов владельцев телефонов, которая поможет замедлить распространение коронавируса.

Это редкий пример сотрудничества двух гигантов Кремниевой долины. Проект ставит целью, чтобы владельцы смартфонов использовали приложения, благодаря которым потенциально зараженные люди смогут узнавать, что им следует пройти тестирование или соблюдать карантин. Предполагается, что это позволит значительно повысить эффективность мер по борьбе с эпидемией, которые предпринимают многие государства мира.

Такой мониторинг сможет сыграть важную роль и после того, как правила изоляции будут смягчены. Однако для того, чтобы эта технология дала результаты, требуется, чтобы многие миллионы людей приняли ее условия.

Согласно плану, телефоны, будут использовать Bluetooth, чтобы обмениваться информацией с телефонами, находящимися поблизости. Инфицированные коронавирусом владельцы телефонов смогут передавать Apple и Google перечень телефонов людей, рядом с которыми они находились: благодаря этому, те, кто оказался в группе риска, будут проинформированы об этом.

Данные о номерах телефонов будут зашифрованы, чтобы сохранять анонимность пользователей, в том числе – для Apple и Google. Apple и Google также заявили, что их система не будет отслеживать координаты по GPS.