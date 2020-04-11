У вас сиптомы COVID-19, но отрицательный ПЦР-тест? Результат мог быть ложным

11.04.2020, 4:18, Новости дня

Результаты ПЦР-тестов на новый коронавирус SARS-CoV-2 могут быть ложноотрицательными. Об этом на конгрессе «Человек и лекарство» 7 апреля сообщил директор клиники пульмонологии и респираторной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

«Чувствительность метода ПЦР – 70–80%. У нас есть пациенты с отрицательными результатами теста, но у них есть болезнь COVID-19», – цитирует «Медвестник» слова специалиста. Авдеев подчеркнул, что «чувствительность методов КТ выше, чем методов ПЦР-диагностики».

Слова главного внештатного пульмонолога соответствуют результатам китайского исследования, которое опубликовано на medrxiv.org, ресурсе для размещения препринтов исследований, еще прошедших рецензирования. Его данные указывают, что современные ПЦР-тесты для диагностики COVID-19 могут давать ложноотрицательный результат примерно в 30% случаев.

«К сожалению, у нас очень мало доступных данных о распространенности ложноотрицательных реакций в клинической практике», – пишет Харлан Крамгольц, профессор Йельского университета в статье в The New York Times. Он предполагает, что количество ложных результатов может быть даже выше, чем указывают китайские ученые.

В то же время, Крамгольц отмечает, что эти ПЦР-тесты обладают высокой специфичностью. Если результат положителен, то практически не приходится сомневаться в его точности.

Среди возможных причин ложноотрицательных результатов ПЦР-тестов Крамгольц указывает недостаточное количество генетического материала в мазке и нарушения в лабораторных процессах.

Доктор Элейн Чаули (Alain Chaoui), глава сети Congenial Healthcare сказал в интервью Boston Globe, что он рекомендует всем своим пациентам с отрицательными тестами, но с наличием симптомов, вести себя, будто они инфицированы. Он советует им самоизолироваться до исчезновения симптомов.

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