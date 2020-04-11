В Красноярске и нескольких населенных пунктах края введут ограничения на въезд и выезд

11.04.2020, 4:15, Разное

С 11 апреля и до улучшения эпидобстановки Красноярск с пригородами, а также отдаленные поселки Курагино и Краснокаменск закрываются на въезд и выезд. Указ о введении ограничений подписал губернатор Красноярского края Александр Усс. 10 апреля на дорогах начали выставлять блокпосты.

В указе «территориями с особым режимом» объявлены Красноярск и его города-спутники Дивногорск, Сосновоборск, Железногорск, все пригородные поселки и сельсоветы, куда и откуда на неопределенное время запрещается въезд и выезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) или фактически не проживающих на территориях с особым режимом.

Исключение сделано для граждан, которые работают на территории с особым режимом и спецтранспорта. На круглосуточных блокпостах у всех будут проверять не только документы, но и — бесконтактно — температуру, и не впустят и не выпустят, если температуры тела составит «37 градусов и выше или при наличии признаков респираторного заболевания»; салон транспортного средства будет обработан дезинфицирующим раствором.

Для Железногорска (Красноярск-26, ядерные технологии и производство спутников) данный указ не актуален, поскольку он закрылся еще 31 марта, после этого только ужесточая режим. 1 апреля закрылся и еще один номерной ядерный город – Зеленогорск (Красноярск-45, производство ядерных материалов). Пропуска сюда для иногородних теперь оформляют только в исключительных случаях, а о желании выехать из Зеленогорска следует подавать заявление за трое суток до планируемой даты, к нему необходимо прикладывать документы, обосновывающие необходимость выезда. Заявку рассматривает служба ГО и ЧС.

Алексей Тарасов

Обозреватель