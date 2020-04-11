Аваков призвал замглавы ГБР уйти с должности. В бюро отреагировали

11.04.2020, 3:45, Новости дня

В Государственном бюро расследований в ответ на заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по поводу дела против экс-нардепа Татьяны Черновол отметили, что ведомство работает вне политики. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

“ГБР находится вне политики. Оценку обоснованности подозрения дает суд. Следователь и прокурор в уголовном производстве являются самостоятельными и принимают решения, исходя из собранных доказательств и обстоятельств дела”, – отметили в бюро.

10 апреля Аваков обратился к первому заместителю Государственного бюро расследований Александру Бабикову по поводу подозрения, предъявленного Черновол в причастности к смерти мужчины в 2014 году в офисе Партии регионов. Министр считает, что Бабиков “наплевал на конфликт интересов как руководитель ГБР и инспирировал дело против Чорновол”.

“Да, Таня такая – она лазит через заборы и говорит то, что думает, не выбирая слов. И за это как взрослый человек отвечает… Но наказывать Таню подлостью нельзя! Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014-го – я такой же, как Таня, – приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше подите к черту с госслужбы или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так непросто!” – заявил Аваков.

10 апреля в ГБР сообщили, что объявили Черновол о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек.

Александра Бабикова назначили на должность первого заместителя директора ГБР 20 февраля. Накануне, 18 февраля, Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к на тот момент врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова. Они заявляли, что Бабиков был адвокатом Януковича и его назначение уничтожит доверие к ГБР.

Сам Бабиков отрицал, что являлся адвокатом Януковича, но в Офисе генпрокурора подтвердили, что Бабиков действительно представлял интересы экс-президента в суде.