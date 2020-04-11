Убийство бизнесмена Старицкого. Жене Кожары предъявили подозрение в даче ложных показаний

11.04.2020, 3:45, Новости дня

Марине Козерод, жене бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, объявили подозрение в связи с ее заявлениями, что она причастна к гибели бизнесмена, экс-главы правления телеканала “Интер” Сергея Старицкого.

Об этом 10 апреля проинформировала в Facebook Национальная полиция Украины.

“Следователи полиции Киевской области сообщили о подозрении жене экс-министра иностранных дел, подозреваемого в убийстве, за заведомо ложные показания. Женщина, пытаясь прикрыть своего мужа, в суде заявила, что подозреваемый не убивал товарища, а именно она причастна к смерти гостя. Полицейские провели необходимые следственные действия и установили, что подозреваемая солгала”, – сказано в сообщении.

Правоохранители отметили, что за лжесвидетельство ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

“Женщина ввела в заблуждение следствие, сообщив ложный механизм получения смертельных телесных повреждений погибшим для того, чтобы ее муж избежал уголовной ответственности”, – объяснили в Нацполиции.

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Старицкий был найден мертвым вечером 21 февраля в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. На месте происшествия были изъяты пистолет Jericho 941 PSL, патроны и гильза.

Полиция поначалу рассматривала инцидент как самоубийство, но позже заявила, что существуют данные, указывающие на то, что Старицкого могли убить. 4 марта на месте инцидента был проведен следственный эксперимент.

25 марта Кожару задержали, в этот же день ему сообщили о подозрении в убийстве Старицкого. Он заявил, что не имеет отношения к преступлению.

Шевченковский районный суд Киева отправил Кожару под стражу на два месяца с возможностью внести залог в размере 14,083 млн грн. Козерод в деле о смерти Старицкого – в статусе свидетеля.

Заявление Козерод о ее причастности к смерти Старицкого было зачитано 26 марта в Шевченковском райсуде Киева. Женщина утверждала, что хотела остановить бизнесмена, который взял пистолет, хватала Старицкого за руки, но в этот момент произошел выстрел.