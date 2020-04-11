 

В Италии продлили карантин до 3 мая

11.04.2020, 3:45, Новости дня

Карантин из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Италии продлили до 3 мая. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, пишет 10 апреля ANSA.

Конте назвал такое решение “трудным, но необходимым” и отметил, что берет за него на себя все политические обязанности.

Премьер-министр Италии надеется, что с 3 мая Италия сможет перейти к восстановлению активности, но отметил, что все зависит от того, как проявят себя итальянцы.

Италия на третьем месте по распространению инфекции – в стране заразилось более 147 тыс. граждан. Вместе с тем, в стране снизилось число новых госпитализаций.

С 10 марта в Италии действуют строгие карантинные меры в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Власти закрыли учебные заведения, запретили массовые собрания и призвали граждан не выходить на улицу. В городах работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, газетные и табачные киоски.

Жителям разрешено посещать только магазины, которые находятся вблизи их дома, и только в том муниципалитете, в котором человек зарегистрирован.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 8 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,67 млн, из них почти 373 тыс. выздоровели, более 101 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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