 

Дерматологи рассказали, сколько раз в день нужно мыть руки и пользоваться антисептиком

11.04.2020, 3:42, Новости дня

Дерматологи рекомендуют мыть руки с мылом до шести раз в день, использовать антисептики для обеззараживания рук – максимум два раза в день и только тем, кто находится в общественных местах.

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения заболевшие коронавирусом и те, кто с ними контактирует, должны носить медицинские маски. Правда, маски эффективны лишь в комбинации с регулярным мытьем рук или обработкой их спиртосодержащим антисептиком.

 

Антисептиком необходимо пользоваться, находясь в общественных местах. А если человек дома, то нет необходимости мыть руки каждые пять минут. Достаточно это делать 4-6 раз в течение дня, то есть в стандартном режиме, и использовать обычное мыло, лучше — детское. Все спиртосодержащие антисептики сильно сушат кожу, поэтому без опасности пересушить кожу антисептиком можно пользоваться один-два раза в день, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Смирнова.

От пересушивания кожи рук наиболее страдают те, кто пытается бороться с коронавирусом с помощью хлорсодержащих препаратов (например, хлоргексидина). В случае, если кожа очень сухая, рекомендуется пользоваться кремом с пантенолом, силиконовым или с ромашкой – они создают на коже защитную пленку, которая держится до 12 часов.

В период с 23 марта по 2 апреля продажи антисептиков в РФ увеличились в 3,4 раза в денежном выражении, продажи крема для рук выросли почти на 40 процентов, сообщает РИА Новости.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По последней информации ВОЗ, в мире уже 1 697 533 инфицированных, 102 687 человек скончались, 376 109 человек выздоровели.

В РФ зафиксировано 11 917 заболевших, скончались 94 человека, выздоровели после успешного лечения 795 человек.



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