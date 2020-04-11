 

В Роспотребнадзоре объяснили ситуацию с лекарствами от коронавируса

11.04.2020, 3:30, Новости дня

Пока не существует лекарства, которое помогало бы на 100% при коронавирусе, сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик Виктор Малеев.

Малеев рассказал, что испытания разных препаратов идут по всему миру, но «такого, чтобы помогал на 100%, пока нет». Как отметил академик, сегодня для лечения COVID-19 обычно применяют несколько лекарств, передает РИА «Новости».

Напомним, Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса у взрослых: гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, тоцилизумаб, надропарин кальция, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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