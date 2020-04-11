Роскосмос велел проработать возможность запусков с «Морского старта»

11.04.2020, 3:08, Новости дня

Рассматривается возможность участия в возобновлении пусков с плавучего космодрома «Морской старт» с 2024 года, сообщил Роскосмос.

Оператору пусковых услуг АО «Главкосмос пусковые услуги» поручено провести соответствующий маркетинговый анализ. Кроме того, он должен оценить конкурентоспособность «Морского старта» по отношению к комплексу «Союз-5» на космодромах Байконур и Восточный.

Производитель ракет ракетно-космический центр «Прогресс» должен дать оценку стоимости разработки, производства и затрат на подготовку к пуску ракеты «Союз-7» с «Морского старта», передает РИА «Новости».

Оператору российских космодромов Центру эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Роскосмос велел изучить стоимость ремонта «Морского старта», а также определить стоимость необходимой береговой инфраструктуры. Кроме того, центр должен дать оценку расходов на содержание и эксплуатацию «Морского старта».

«Организация «Агат», которая является головным финансовым институтом Роскосмоса, должна подготовить технико-экономическое обоснование возобновления работы «Морского старта».

В 2014 году пусковую деятельность «Морского старта» приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. «Морской старт» перебазировали из США в Россию.