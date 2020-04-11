Международный кубок чемпионов отменен из-за пандемии

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11.04.2020, 3:05, Новости дня

В 2020 году Международный кубок чемпионов проводится не будет из-за пандемии коронавируса.

Соответствующее решение приняла компания Relevent Sports, владеющая этим турниром, сославшись на неопределенность с календарем европейских чемпионатов. Многие европейские футольные лиги прервали игры, однако рассчитывают завершить сезон в этом году.

Международный кубок чемпионов проводится с 2013 года, матчи проходят в июле и августе. В нем учавствуют ведущие европейские клубы, на игры с участием которых приходит много зрителей.

Нынешним обладателем кубка является «Бенфика».



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