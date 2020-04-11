 

Эксперт Йельского университета предупредил о второй волне пандемии COVID

11.04.2020, 3:00, Новости дня

В своих оценках эксперт, известный в научных кругах использованием количественных методов прогнозирования, опирается на опыт предыдущих пандемий. «Полагаю, осенью есть 75-процентная вероятность второй волны вируса, как это было во время пандемий 1918 (испанка) и 1957 (Азиатский грипп) годов», – сказал Кристакис, отметив, что не готов давать прогнозы относительно более высокой или низкой смертности повторной вспышки. Вместе с тем, по мнению учёного, человечество находится лишь в начале первого этапа пандемии и худшие времена ещё впереди.
 
Кристакис заявил, что нынешняя пандемия наиболее близка к пандемии гриппа 1957 года, в результате которой погибло около 150 000 человек из примерно 170 миллионов жителей США. При такой скорости нынешняя пандемия может убить 250 000 или более населения США, предположил учёный.
 
В конечном итоге, по его словам, COVID-19 станет эндемичным, как простуда или грипп, пока не появится вакцина, «но до тех пор люди продолжат умирать». «Флориду ждут серьезные проблемы. У Луизианы уже есть проблемы. Прямо сейчас, проблемы в наших крупных прибрежных городах и Детройте, да и  остальная часть страны не сильно отстает », – добавил д-р Кристакис. 
 
По последним данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано свыше 1 452 000 случаев заражения новым коронавирусом, погибли 83 615 человек. 

 Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности

Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком 

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!



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