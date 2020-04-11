А теперь дискотека

11.04.2020, 2:55, Разное

Канал «Россия» открыл новый сезон развлекательного шоу «Танцы со звездами».

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

В воскресенье, 5 апреля, в эфире канала «Россия 1» после четырехлетнего перерыва стартовал 11-й сезон шоу «Танцы со звездами». Когда незадолго до премьеры пресс-служба канала разослала СМИ анонс предстоящего события, подумала: не повезло создателям. Проект масштабный, сложный, многолюдный, дорогой, а потому совершенно невозможный в условиях эпидемии, карантина и перехода целых каналов на «удаленку».

Придется отменять или переносить премьеру — так же, как на Первом канале вынуждены были прервать показ шоу «Dance революция» и отложить съемки до лучших времен. К тому же член жюри — хореограф и режиссер Алла Сигалова — оказалась на домашнем карантине после зарубежной поездки, а канадские специалисты, участвующие в монтаже сложного оборудования, не могут пока прилететь в Москву из-за сложной эпидемиологической ситуации.

А вот «Танцам со звездами» никакая пандемия не помеха.

Ну да, пришлось отказаться от зрителей в студии. Но все остальное на месте: десять танцевальных пар, четыре члена жюри, заявленный прямой эфир. Шикарная студия сверкает огнями, переливается всеми цветами радуги, все участники шоу излучают стремление к победе. Совсем как в мирное время. Практически ничто не намекает на особые обстоятельства, в которых выходит программа. Разве что ролики, размещаемые в рекламных паузах под плашкой «Россия танцует дома», напоминают, что все отныне следует делать, не выходя из дома, даже танцевать. И простые россияне, следуя призыву, действительно пляшут, но в одиночку или с соблюдением социальной дистанции

В отличие от законопослушных жителей участники шоу, составившие пары, не только не держат необходимую дистанцию, но и не могут ее держать. Попробуйте избежать теснейших тактильных контактов во время страстного танго, к примеру. Близость почти интимная.

В новом сезоне в проекте появился и новый ведущий.

Вместо Дарьи Златопольской, пересевшей в жюри, ведущим стал многостаночник Андрей Малахов.

Отныне у него сразу три телешоу на канале «Россия»: «Прямой эфир» (ежедневно, по будням), «Привет, Андрей» (по субботам) и «Танцы со звездами» (по воскресеньям). Совсем не жалеют на канале «Россия» свои лучшие кадры.

В ходе первого выпуска шоу Малахов лишь однажды надел маску: когда интервьюировал американского танцора, составившего пару телеведущей Елене Летучей. Понятно, что американец прилетел в Россию давно — когда авиасообщение между странами еще не было прервано, а потому, если и представляет какую-то угрозу здоровью Малахова, то не большую, чем все остальные участники.

Маску, неожиданно появившуюся на Малахове, дружно проигнорировали и члены жюри, и сами танцоры. Лишь Николай Цискаридзе пошутил, что такой Андрей ему нравится, и спросил у Елены Летучей: «Вот ты позволила себе прижиматься к американцу, а ты проверила его?»

Малахов нервно парировал: всех проверили. Скорее всего, темы эпидемии и связанных с ней рисков ему велели вообще не касаться и жестко пресекать любые ее упоминания в рамках этого развлекательного формата. Сегодня праздник у девчат (и ребят). Сегодня будут танцы.

А о проклятом коронавирусе поговорим в других программах и форматах.

Впрочем, может быть, надевая маску, Андрей Малахов хотел не защититься, а защитить от себя всех остальных участников проекта? Ан нет. Во всех прочих эпизодах он присутствовал с открытым лицом.

При этом всем уже известно, что незадолго до госпитализации в «Коммунарку» в студии малаховского шоу «Привет, Андрей» побывал Лев Лещенко. А, выписавшись на этой неделе, вышел по видеосвязи в эфир программы «60 минут» и пожаловался Ольге Скабеевой, что это Малахов заставил его нарушить режим самоизоляции ради съемок в его субботнем шоу. Лещенко якобы предупредил, что после возвращения из-за границы соблюдает режим самоизоляции, «на что Андрюша мне просто сказал: да ладно, Лев Валерьянович, ну что вы, ну будем болеть вместе».

И взрослый и как будто разумный дяденька позволил себя уговорить. Правда, до того он уже нарушал самоизоляцию, посетив вечеринку у Игоря Крутого. Теперь кадры с вечеринки день за днем показывают в разных программах, гадая, кто из гостей свалится следующим. Те же из звезд, кого пока миновала чаша сия, «карантинят» дома, призывая неразумных россиян последовать их примеру. Один Малахов пашет день и ночь, словно и впрямь считает, что к нему никакая зараза не прилипнет (и дай бог, чтобы не прилипла).

Елена Малышева, которая практически ежедневно появляется в вечерней программе «Док.Ток» в качестве эксперта, не избежала контакта с заболевшим вскоре главным врачом «Коммунарки» Денисом Проценко.

Брала у него интервью, сидела за одним столом без всяких средств защиты. Однако не самоизолировалась, а продолжала и продолжает участвовать в съемках, взывая к сознательности и здравомыслию паникующих зрителей: у большинства из вас заболевание пройдет с минимальными симптомами или вовсе бессимптомно. Не надо при появлении насморка или небольшой температуры вызывать скорую: помните, что у врачей и так сегодня нечеловеческая нагрузка. И, приехав по вашему вызову, они, возможно, не успеют к тем, кто действительно нуждается в неотложной помощи.

И тут ведущий Александр Гордон напомнил Малышевой о ее недавнем контакте с заболевшим врачом и спросил о мерах, которые она предприняла, чтобы рассеять собственные страхи и сомнения. Елена Малышева отчиталась: перед тем, как ехать к Гордону на программу, она вызвала скорую и сделала экспресс-тест на коронавирус. А потом и повторный тест. Результат отрицательный, посему она с дорогой душой явилась в студию и готова и дальше наставлять публику и давать ей полезные советы. Гордон не спросил,

зачем надо было непременно приезжать в студию, если наставлять и советовать можно по скайпу,

не подвергая риску его самого и других экспертов?

Между тем напарница Гордона по программе «Док.Ток», также контактировавшая с Денисом Проценко, самоизолировалась дома.

Телевизионщикам не позавидуешь. Они, конечно же, находятся в группе риска, ежедневно контактируя со множеством людей и не имея возможности использовать во время эфира защитные средства. Но можно подавать примеры разумного поведения, не лезть на рожон, не рисковать своим и чужим здоровьем и не нарушать элементарные правила, которые не сразу, но усвоили и приняли миллионы обычных людей. Иначе и словам этих телевизионных героев — грош цена. А уж «Танцы со звездами» вполне могли подождать до лучших времен. Не до танцев.

Ирина Петровская

Обозреватель «Новой»