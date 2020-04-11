Ученые выяснили, что может нагревать Северный Ледовитый океан

11.04.2020, 2:38, Новости дня

Исследователи обнаружили, что сток пресной воды из отложений континентального шельфа и рек приносит в Северный Ледовитый океан большое количество микроэлементов и углерода.

Исследования ученых доказали, что высокие концентрации микроэлементов и питательных веществ, ранее удерживаемые вечной мерзлотой, могут возрасти. Это будет происходить по мере того, как будет происходить поступление в Арктику речного стока.

Ученые предупреждают, что увеличение питательных веществ может не только повысить продуктивность арктической морской среды, но и спровоцировать длительную потерю морского льда. Это усугубит потепление климата и окажет огромное воздействие на все приполярные экосистемы.