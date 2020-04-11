Специалистами были опробованы новые подходы для получения холодных молекул

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11.04.2020, 2:38, Новости дня

Для открытия новых перспектив в научном направлении, которое связано с лазерным охлаждением молекул, учеными был проведен анализ электронной структуры нескольких молекул.

Учеными были предложены классы многоатомных молекул, для которых применение лазерного охлаждения может быть возможным. Анализ электронной структуры, который был проведен специалистами, показал, что сложные многоатомные молекулы можно охлаждать лазером.

Результаты исследования открыли новое направление в области молекулярной спектроскопии. По словам ученых, уже ведется работа над охлаждением молекул, которые состоят из шести и более атомов.



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