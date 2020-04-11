 

Названа причина устойчивости пшеницы к грибку

11.04.2020, 2:38, Новости дня

Китайские ученые смогли идентифицировать ген, который делает злаки устойчивыми к белку.

Для этого специалисты занялись расшифровкой генома дикорастущего дальнего родственника пшеницы. Выяснилось, что ген Fhb7 способен кодировать фермент, который путем химической модификации нейтрализует токсины грибка. Получить пшеницу, которая будет устойчива к фузариозу, удалось с помощью скрещивания с дальним родственником, а также благодаря переносу генетического локуса.

По мнению ученых, ген Fhb7 геном дикорастущего родственника пшеницы позаимствовал у другого паразитического грибка травянистых растений и получил его путем горизонтального переноса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Коронавирус принес выгоду россиянам- они могут сэкономить на транспорте, посещении кафе и ресторанов, театров и кино

27.02 / «Будившим» до смерти мужчину электрошокером полицейским предъявили обвинение

05.03 / В Ивановской области трое рыбаков провалились под лед

13.03 / Все региональные парламенты России поддержали поправки к Конституции

08.04 / Папа римский считает, что коронавирус может быть одним из ответов природы на экологический кризис

03.02 / Китайское посольство извинилось за сравнение коронавируса и Холокоста

11.02 / Белоруссия начнет консультации с российскими компаниями по поставкам нефти

21.03 / Общеобразовательные и спортивные школы Москвы закрылись на карантин

23.02 / Atlantic Sentinel – Макрону стоит сменить идеализм на прагматичное отношение к России

30.03 / Аспирин оказался неэффективным в профилактике слабоумия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска