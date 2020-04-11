Названа причина устойчивости пшеницы к грибку
11.04.2020, 2:38, Новости дня
Китайские ученые смогли идентифицировать ген, который делает злаки устойчивыми к белку.
Для этого специалисты занялись расшифровкой генома дикорастущего дальнего родственника пшеницы. Выяснилось, что ген Fhb7 способен кодировать фермент, который путем химической модификации нейтрализует токсины грибка. Получить пшеницу, которая будет устойчива к фузариозу, удалось с помощью скрещивания с дальним родственником, а также благодаря переносу генетического локуса.
По мнению ученых, ген Fhb7 геном дикорастущего родственника пшеницы позаимствовал у другого паразитического грибка травянистых растений и получил его путем горизонтального переноса.
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