Названа причина устойчивости пшеницы к грибку

11.04.2020, 2:38, Новости дня

Китайские ученые смогли идентифицировать ген, который делает злаки устойчивыми к белку.

Для этого специалисты занялись расшифровкой генома дикорастущего дальнего родственника пшеницы. Выяснилось, что ген Fhb7 способен кодировать фермент, который путем химической модификации нейтрализует токсины грибка. Получить пшеницу, которая будет устойчива к фузариозу, удалось с помощью скрещивания с дальним родственником, а также благодаря переносу генетического локуса.

По мнению ученых, ген Fhb7 геном дикорастущего родственника пшеницы позаимствовал у другого паразитического грибка травянистых растений и получил его путем горизонтального переноса.