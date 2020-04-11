Ученые установили, что компьютерные игры улучшают визуальное внимание

11.04.2020, 2:38, Новости дня

Специалисты обнаружили, что стратегические игры в реальном времени положительно влияют на работу мозга.

Было установлено, что большие требования к мозгу предъявляют те компьютерные игры, где можно выиграть благодаря избирательному вниманию, командной работе или стратегическому планированию. Исследования ученых доказали, что подобные игры повышают чувствительность к контрастам, улучшают координацию рук и глаз, а также положительным образом влияют на память.

В эксперименте, который провели ученые, приняли участие 38 молодых мужчин. Обнаружилось, что любители стратегических игр с опытом точнее и быстрее определяли цели, а также концентрировались на когнитивных ресурсах для каждой из них.