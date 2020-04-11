 

В УПЦ МП считают, что через причастие невозможно заразиться коронавирусом

11.04.2020, 2:25, Новости дня

Управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Антоний считает, что во время причастия невозможно заразиться коронавирусом. Об этом он заявил 8 апреля в видеообращении на YouTube-канале “Лавра. Путь спасения”.

“Есть определенная граница, где мы не можем уступить, мы не можем согласиться с теми силами, которые убеждают нас, что через евхаристию можно заразиться. Если человек так считает, то он просто неверующий. Или, наоборот, если он неверующий изначально, а предлагает нам вот эту позицию принять, значит, он с нами таким образом борется, борется с православным христианским сознанием”, – отметил он.

Также митрополит отметил, что не может согласиться с утверждением, что “можно спастись и без храма”.

“Если убеждают, что не надо совершать евхаристию, потому что через это люди заражаются, то это не человеческие мысли, это мысли от духов злобы”, – добавил он.

4 апреля на сайте Киево-Печерской лавры уведомили, что “для предотвращения вспышки эпидемии, вызванной вирусом COVID-19, братия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры провела тестирование на наличие заболевания”. Лавру закрыли на карантин.

10 апреля митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) заявил, что УПЦ МП проведет пасхальную службу в церковном дворе Киево-Печерской лавры перед храмом.

В Украине на 9.30 10 апреля от коронавируса скончалось 69 человек, общее количество инфицированных возросло до 2203.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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