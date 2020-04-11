За границей от коронавируса умер шестой украинец – МИД Украины

11.04.2020, 2:25, Новости дня

За границей от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось уже шесть украинцев. Об этом в Facebook сообщило вечером 10 апреля Министерство иностранных дел Украины.

По состоянию на вечер 5 апреля умерших от коронавируса за рубежом украинцев было пять.

В какой стране умер шестой гражданин Украины – не указано. Это может быть Польша, где по сравнению с прошедшим днем число украинцев, которые лечатся от COVID-19, уменьшилось на три человека.

Всего за границей Украины от коронавируса лечится 172 украинца, большинство из них – 121 – в Италии. В общей сложности пациентами украинцы являются в 20 странах.

Число вылечившихся украинцев – 19, их количество не меняется с 9 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,68 млн, из них более 372 тыс. выздоровели, более 102 тыс. умерли.

По состоянию на утро 10 апреля в Украине подтверждено инфицирование коронавирусом 2203 человек, скончалось 69 человек, из которых 12 – за последние сутки, 61 человек уже вылечился.