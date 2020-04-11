Шмыгаль: У нас есть сильные кандидатуры на министра энергетики и защиты окружающей среды

11.04.2020, 2:25, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что есть “сильные” кандидатуры на должность министра энергетики и защиты окружающей среды. Об этом он сообщил 10 апреля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”.

“У нас есть хорошие, сильные кандидатуры на министра, мы представим их в Верховной Раде, и будет возможность утвердить министра для того, чтобы процесс двигался еще более интенсивно и более четко мы поддержали энергетическую отрасль”, – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что в украинской энергетике “чрезвычайно тяжелая ситуация”.

“Мы это знаем, мы над этими ситуациями работаем. Действительно, часть энергетических предприятий сегодня страдают от того кризиса, который есть, – потребление упало”, – объяснил глава правительства.

С 10 марта обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины временно исполняет Виталий Шубин.

29 марта Шмыгаль внес в Раду представление о назначении министром Ольги Буславец, но президент Украины Владимир Зеленский призвал не рассматривать ее кандидатуру.