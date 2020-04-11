В 57 субъектах России открыт пожароопасный сезон, борьба с огнем продолжается

11.04.2020, 2:20, Новости дня

"Авиалесоохрана" направила 25 специалистов и технику в Забайкалье. На регион приходится 90 процентов всех лесных пожаров. В нескольких районах действует режим ЧС. Пожароопасный сезон открыт в 57 субъектах страны.

Забайкалье — лидер по числу пожаров в России. Из-за стремительного распространения огня сразу в нескольких районах ввели режим чрезвычайной ситуации.

"На территории Забайкальского края уже зарегистрировано 322 лесных пожара на площади более 52 тысяч гектаров. Также произошло более 1000 пожаров травы на площади более 10 тысяч гектаров", — рассказывает временно исполняющий обязанности заместителя начальника главного управления МЧС РФ по Забайкальскому краю Антон Маркелов.

Причиной пожаров стали люди. Самоизоляция — для некоторых не повод сидеть дома. Лес, шашлык, пал сухой травы. Уже нашли 70 поджигателей. Наказание суровое — вплоть до уголовной ответственности.

На помощь в Забайкалье спешат спасатели из Хабаровска. Самолетом Ан-74 туда отправилась аэромобильная группировка из 30 человек. Все они будут помогать в районах, где сейчас самая сложная ситуация.

А сотрудники "Авиалесоохраны" Иркутской области завершают подготовку к пожароопасному сезону. Увеличили штат, добавили технику в самые проблемные районы.

Помимо наземного и авиационного мониторинга специалисты используют видеонаблюдение и спутники. За ситуацией следят из одного зала Иркутской базы авиаохраны лесов.

Силами добровольцев и спасателей удалось отбить у огня несколько сел в Амурской области. Воскресеновка и Шумиловка теперь в безопасности. Здесь есть и ранцевые огнетушители, и водовозки, и мотопомпы. Подручными средствами бороться с огнем не приходится.

Причину установили быстро — поджог травы. Злоумышленника поймать не смогли. Всего за 10 дней в Приамурье случилось больше полусотни природных пожаров.

В Пензенской области самый крупный пожар случился в районе Заря. Тушили несколько часов. Сейчас здесь не осталось ничего. Выгорели и посаженные деревья, и трава — всего 40 гектаров черной пустоши. Спасатели ходят по подворьям и объясняют, что нужно соблюдать меры безопасности и ни в коем случае не выжигать сухую траву. Только вызовов на пожар пока меньше не становится.