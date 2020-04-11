Гибель президента Польши Качиньского под Смоленском: правда против домыслов

11.04.2020, 2:20, Новости дня

10 апреля 2020 года исполняется десятая годовщина катастрофы польского самолета ТУ-154М под Смоленском. 10 апреля 2010 года при крушении погиб польский президент Лех Качиньский, который возглавлял делегацию в Катынь. Траурные церемонии прошли сегодня на Смоленщине и в Польше. Но вот тональность их была разной.

Траурный венок принесли к памятному камню у аэродрома "Северный" в Смоленске. Здесь ровно десять лет назад разбился ТУ-154 с президентом Лехом Качиньским на борту. Погибло почти все руководство Польши. "Трагические события, случившиеся на Смоленщине 10 апреля 2010 года, стали общей бедой и общей болью, — говорит Игорь Щеголев, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе. — И сегодня в траурную десятую годовщину катастрофы мы переживаем и скорбим вместе с польским народом".

На площади Пилсудского в Варшаве настроение совсем другое. Пока лидер польских консерваторов Ярослав Качиньский возлагал венок к подножию монумента жертвам авиа-катастрофы, МИД страны выступил с резким заявлением. "В дипломатической ноте содержится призыв к российской стороне немедленно сдать польское имущество — разбившийся самолет Ту-154 М. Ни одна норма международного права не дает оснований для хранения Россией польской собственности", — заявили в министерстве иностранных дел Польши.

В ангарах на аэродроме Северный, где хранятся обломки авиалайнера, польские специалисты были больше десяти раз. Вещдоки должны храниться при уголовном деле до вынесения приговора, а ведь расследование не завершено — об этом не раз говорил российский МИД. Так что все по закону.

Польская делегация так и не приехала в Смоленск на десятилетнюю годовщину трагедии. Якобы, РФ что-то там с логистикой не решила. "Удивлены новым провокационным выпадом польских властей. Тем более что в полученной нами сегодня ноте Посольства Польши в Москве в качестве причины переноса визита названы угрозы, связанные с пандемией коронавируса", — отмечает российский МИД.

"Конечно, это может быть провокация. Ясно, это может быть провокация! Взять Россию и показать — они виноваты, — считает Конрад Рекос, журналист портала Konserwatyzm.pl. — Мы видим, что в Польше просто дурдом. Все в руках старенького человека, Качиньского, который за власть цепляется, а она от него убегает все быстрей и быстрей!"

Ярослав Качиньский любой ценой пытается разыграть русофобскую карту перед грядущими выборами. Они будут в мае, если их не перенесут из-за коронавируса. А ведь сразу после катастрофы, десять лет назад, было потепление российско-польских отношений. Вместе проводили расследование. Даже к выводам похожим пришли. Следственный комитет РФ готов работать с польской стороной.

"По данным следствия, командир воздушного судна в трудных метеоусловиях должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было, — поясняет Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета РФ. — Столкновение воздушного судна со стволом дерева произошло на высоте около 11 метров. В результате самолет стал вращаться и упал на землю в перевернутом положении. В рамках уголовного дела российские следователи неоднократно оказывали содействие польским компетентным органам в проведении совместных осмотров обломков частей воздушного судна".

Варшава пошла по теории заговора. Атмосферу вокруг трагедии подогревает экс-глава национальной обороны Польши, ярый русофоб, Антоний Мацеревич. "Топ версий: над смоленским аэродромом были рассыпаны некие вещества, которые провоцируют появление тумана, — рассказал Юрий Бондаренко, историк, президент фонда "Возвращение". — И вот этот туман привел к гибели самолета. Это одна версия. Другая — специально была посажена береза, и в нее был вмонтирован стальной штырь. Понимаете?.. "Палата номер шесть" отдыхает!"

В Польше у руля стоят националисты, которые кричат — в том числе со страниц западной прессы, — что катастрофу якобы устроила Москва в сговоре с тогдашним польским премьером Дональдом Туском. Самые невероятные версии — что был взрыв на борту. Это и сейчас основная версия Мацеревича, — говорит Дмитрий Бабич, редактор портала ИноСМИ МИА "Россия сегодня". — Он даже говорит о каких-то двух взрывах на борту".

Версия о взрыве подтверждения не получила — это данные Следственного комитета России. Мацеревич объявил, что скоро опубликует свой доклад о смоленской авиакатастрофе. Публикацию отложили на несколько дней в связи со Страстной неделей и сложной эпидемиологической ситуацией в Польше. Но уже понятно, какие "выводы" там будут. Однако российский венок у мемориала в Смоленске красноречивее любых нелепых домыслов.