СТРАНА – гуманитарная помощь — украинцам пропишут таблетки с побочными эффектами

11.04.2020, 2:00, Новости дня

Украина получит в качестве гуманитарной помощи дополнительные 320 тысяч таблеток антималярийного препарата, которым будут лечить больных коронавирусом. Как отмечает «СТРАНА», многие страны отказываются от подобных лекарств из-за побочных эффектов, которые они вызывает, а другие жёстко рекомендуют использовать его только по решению врачей.



Reuters

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина получит в качестве гуманитарной помощи дополнительные 320 тысяч таблеток антималярийного препарата, которым будут лечить больных коронавирусом на Украине. Как пишет «СТРАНА», в препарате есть действующее вещество гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных с атипичной пневмонией.

В министерстве отметили, что препарат будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нём по медицинским показаниям.

Как отмечает издание, многие страны отказываются от подобных препаратов из-за побочных эффектов, которые они вызывает. А другие страны жёстко рекомендуют использовать его только по решению врачей.

Так, например, в Швеции отказались использовать противомалярийный препарат хлорохин для лечения коронавируса, который вызывает серьёзные побочные действия в виде спазмов и мигрени, а также может привести к потере зрения.

А глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что противомалярийные препараты нельзя использовать самостоятельно, так как такое самолечение опасно побочными эффектами.

По его словам, принимать препарат самостоятельно категорически запрещено. Он пояснил, что препараты данной категории используются для лечения заболевших COVID-19, но есть ряд побочных эффектов.