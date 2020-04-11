Обозреватель Guardian – из Китая пытаются сделать коронавирусного козла отпущения

11.04.2020, 2:00, Новости дня

Для политиков США и Западной Европы Китай стал удобным козлом отпущения, пишет обозреватель The Guardian Эндрю Лю. Как поясняет автор, таким образом они пытаются отвлечь внимание от своей собственной катастрофически неэффективной реакции на пандемию коронавируса.



Reuters

Для политиков США и Западной Европы, которые пытаются отвлечь внимание от их собственного катастрофически неэффективной борьбы с пандемией COVID-19, Китай стал удобным козлом отпущения, пишет в своей статье для The Guardian преподаватель истории в Университете Вилланова Эндрю Лю.

Возложить вину на Поднебесную — заманчивое дело, поскольку оно имеет двойственный характер. Во-первых, либералы и консерваторы в США, в том числе американский президент Дональд Трамп, обвиняют Коммунистическую партию Китая в сокрытии информации во время ключевых недель января, чтобы таким образом защитить самих себя. Кроме того, некоторые прибегают к другому явному подтексту, который можно сформулировать так: реальными виновником нынешней вспышки коронавируса является китайский народ и его экзотические обычаи.

Какие бы у политиков ни были намерения, уже сейчас заметно, как критика в адрес Китая трансформировалась в резкий рост расистского насилия в отношении китайских и азиатских диаспор, живущих в США, Западной Европе и Океании.

Любая серьёзная попытка разобраться с ролью Китая в этой пандемии, по мнению автора, должна также учитывать конкретные политико-экономические условия, которые обеспечили наблюдавшийся в последние годы подъём КНР на мировом рынке, а также поспособствовали распространению вируса и посеяли семя для негативной реакции Европы и Америки.

Давайте примем за правду утверждение о том, что новый коронавирус был вызван культурно обусловленной любовью к поеданию панголинов. Хотя и верно то, что в материковом Китае чешуя и мясо панголинов рекламируются как своего рода народная медицина, статистические данные показывают, что реальной ключевой переменной тут является глобализация и её последствия, которые привели к обогащению представителей китайского бизнеса.

Цены на животных поднялись с $14 за килограмм в 1994 году до более чем $600 на настоящий момент, а объём незаконных поставок, регулярно конфискуемых на границе, уже превышает 10 тонн.

Клиенты, заказывающие подобных представителей дикой природы, часто делают это, чтобы выставить напоказ своё богатство или отметить удачный день на фондовом рынке. Но таких людей меньшинство. Большая часть китайских граждан, как пишет обозреватель The Guardian, выступают за строгие ограничения и даже за запрет на употребление в пищу диких животных. Таким образом растущее потребление панголинов стало результатом не только традиционной культуры, но и экономической либерализации, которую яростно отстаивали США.

И именно эти экономические силы ускорили распространение вируса за рубеж. Ухань, где и появился вирус, первоначально выступал в качестве хаба между крупными прибрежными городами, такими как Гуанчжоу и Шанхай, и внутренним Китаем. Несмотря на то что Ухань считается второстепенным городом, даже он оказался втянут в процесс глобализации.

Но противостоять антикитайской линии не значит оправдывать или защитить действия китайского государства. Очевидно, что чиновники КНР были неправы, когда пытались заставить молчать доктора Ли Вэньляна, который ещё на ранней стадии вспышки COVID-19 предупредил друзей о вирусе. При этом китайское правительство последовательно преуменьшало заразность вируса и его смертельность.

Но так ли сильно отличаются друг от друга авторитарный и демократический режимы, как утверждают западные идеологи?

Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что Китай в январе в течение трёх недель скрывал кризис в Ухане, и это потерянное время, вероятно, сыграло решающую роль в трансформации этой локальной эпидемии в глобальную.

Тем не менее отрезвляющий эффект на людей, несомненно, произведёт чтение сообщений о том, сколько другим правительствам потребовалось времени на то, чтобы отреагировать на пандемию. Так, Великобритания тянула целых восемь недель, а США игнорировали чёткие предупредительные знаки в течение 70 дней.

Данное бездействие было отчасти результатом исключительности Запада, который полагал, что вирусы и эпидемии случаются только там, в бедных и небелых странах. И это важный момент для борьбы с антиазиатским расизмом, подчёркивает автор.

«Эти опасные настроения не исчезнут автоматически при создании вакцины, если мы не потребуем более чем либеральных призывов к терпимости. Нам также необходимо признать и противостоять политико-экономическим силам, спровоцировавшим антикитайскую реакцию на Западе, а также признать неуместность национализма при реагировании на социальные и общественные кризисы, с которыми мы сталкиваемся сегодня и которые имеют глобальный масштаб», — подытоживает обозреватель The Guardian Эндрю Лю.