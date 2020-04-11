В Ангарске горит колония, есть погибшие

11.04.2020, 1:45, Новости дня

В городе Ангарске Иркутской области в пятницу 10 апреля горит исправительная колония №15. Об этом сообщила Русской службе «Голоса Америки» исполнительный директор движения «Русь Сидящая» Ольга Романова. В прямом эфире программы «Социальная дистанция» она продемонстрировала фотографии колонии: на них видно, что она целиком объята пламенем. Ольга Романова также включила в эфире записанный за несколько минут до этого разговор с одним из заключенных. По его словам, заключенные вскрыли себе вены. Есть погибшие и раненые, однако их число точно неизвестно. Колония окружена спецназом. Слышны взрывы, судя по всему, это светошумовые гранаты.

Фото предоставлено Ольгой Романовой

Также, по данным Ольги Романовой, горит и вторая колония – ИК-14, потеряна связь с третьей – ИК-7, готовится к бунту четвертая колония – ИК-2.

Бунты, по информации Романовой, были спровоцированы постоянным избиением заключенных. Кроме того, усугубила ситуацию пандемия коронавируса. Заключенным запрещены свидания с родственниками, с адвокатами, запрещено посещение наблюдательных комиссий. Более того, под запретом оказались и передачи, в том числе передача лекарств.

Директор «Руси Сидящей» также сообщила, что сегодня стало известно о первой официальной смерти представителя ФСИН от коронавируса – скончалась сотрудница одной из колоний в Йошкар-Оле. Ранее сообщалось о том, что среди сотрудников ФСИН уже был зафиксирован не один случай заболевания. Многие из них были в отпусках за границей, но скрывали этот факт и по возвращению домой и не соблюдали карантин.

В пятницу в пресс-службе ФСИН по Иркутской области заявили, что осужденные исправительной колонии №15 в Ангарске напали на сотрудника учреждения, который госпитализирован с телесными повреждениями. В ведомстве обстановку в колонии назвали «контролируемой».