«Самое опасное место сейчас — это лифт в вашем доме» – биолог Анча Баранова

11.04.2020, 1:44, Новости дня

«Это маленькое замкнутое пространство, в котором в течение дня находится много людей, и если там чихнул или прикасался к кнопкам заболевший человек, то вам очень не повезет, если вы зайдете в этот лифт через полчаса. Лучше вообще сейчас избегать лифта либо же заходить туда в маске и перчатках», – отметила Баранова.

Генетик также прокомментировала недавнее заявление вирусолога Хендрика Штрека из университета Бонна о том, что в ходе его исследования в Хайнсберге (прим.: город, с которого началась эпидемия COVID-19 в Германии) жизнеспособных вирусов на поверхностях не было обнаружено. По словам Барановой, она еще не ознакомилась с исследованием, однако же делать поспешные выводы о том, что коронавирус — это исключительно аэрозольная инфекция, еще рано.

Профессор напомнила знаменитую историю о кореянке, которая по религиозным соображениям отказалась от тестирования и заразила большое количество прихожан в своей церкви.

«Все ее перемещения были отслежены в мельчайших подробностях, а потом наложены на карту перемещений других инфицированных. В частности выяснилось, что она пришла на службу в церковь, села на скамью, а спустя два часа на ее же место села другая женщина и тоже заболела. Можно предположить, конечно, что в воздухе сохранилась аэрозоль с вирусом, но думаю, заражение все же произошло через поверхности», – сказала Анча Баранова.

По ее мнению, сейчас, когда пик заболеваемости в РФ еще впереди, гражданам стоит отбросить ложный стыд и приобрести специальную маску, которая плотно облегает лицо.

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«Этот вариант подороже, чем медицинская маска или респиратор, зато более надежный. В ней и дышать легче. Кроме того, респиратор нужно уметь носить, и люди, далекие от медицины, с этим могут не справиться», – утверждает ученый.

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