Собянин объявил о введении специальных пропусков в Москве

11.04.2020, 1:40, Разное

В столице вводится режим специальных пропусков для выхода на улицу на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу, на втором этапе — для других целей и на третьем этапе, если понадобится, для передвижения внутри района», — уточнил столичный градоначальник.

ОБНОВЛЕНИЕ

20:50 Вслед за Москвой о введении спецпропусков объявили и власти Подмосковья. Специальное разрешение на выход из дома понадобится тем, кто идет на работу, путешествует из Москвы в область или передвигается по уважительной причине.

Сроки введения данных ограничений Собянин не назвал. По словам мэра, пропускной режим для передвижения по городу — это неизбежное неудобство. Он также уточнил, что новые ограничения вводятся в том числе и в связи с тем, что не все москвичи соблюдали установленные правила режима самоизоляции.

О планах московских властей ввести систему специальных электронных пропусков говорили еще в марте. Однако на прошлой неделе Собянин назвал эту меру преждевременной, так как большинство жителей столицы добросовестно соблюдают режим самоизоляции.

Ранее аналогичные меры уже ввели в Татарстане и Нижнем Новгороде: там для выхода на улицу жители должны получить индивидуальный SMS-код или QR-код.

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