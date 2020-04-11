Мнение: О большой загадке CoVID-19 в Москве

11.04.2020, 1:30, Разное

Я уже отмечал недавно, что по динамике коронавирусной инфекции Москва держится гораздо лучше Нью-Йорка, хотя нулевые больные появились в этих мегаполисах практически одновременно – в начале марта. К сожалению, для российской столицы эта льгота, похоже, закончилась. Подтверждено уже 7822 случая, умерли 50 человек, за последние сутки число выявленных больных увеличилось на 1124 чел. И, что тревожнее всего…, более 85% пациентов с установленной коронавирусной инфекций госпитализировано с внебольничной пневмонией.

«Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжёлым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией, – заявила глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, вице-мэр столицы Анастасия Ракова. – Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2,6 тыс. случаев до 5,5 тыс.). Вместе с ростом тяжёлых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе».

На пределе!

А ведь пик заболеваемости, после которого инфекция выходит на плато, не только не пройден, но даже не близок. Опираясь на статистику Нью-Йорка, несколько уступающего Москве по численности населения, но аналогичного по антивирусным мерам, можно прогнозировать, что это произойдёт, когда число инфицированных достигнет 4-6 тыс. чел. в день. При сохранении текущих темпов – дней через 10-14.

Но даже и плато не означает улучшения эпидемической ситуации, а говорит всего лишь о некоторой её стабилизации. Это ещё дней 10-12 высокой заболеваемости, но хотя бы не растущей. И только потом болезнь постепенно идёт на спад. Это занимает примерно месяц, судя по китайской статистике.

Так вот, если уже сейчас, при сравнительно низких эпидпоказателях московская медицина уже «на пределе», то что с ней случится, когда пик приблизится? И что будет дальше, когда придётся несколько недель работать при пиковых нагрузках?

Вопрос риторический, наверное. И загадка совсем не в этом.

Давайте просто вспомним, что на конец 2010 года, когда мэром Москвы стал Сергей Собянин, в столичных больницах насчитывалось в общей сложности 82 тыс. коек. А к концу 2019 года их стало только 46 тыс. При этом за 10 собянинских лет в Москве было была сокращена треть «взрослых» инфекционных коек и даже чуть больше – «детских». Соответственно сократился и медицинский персонал. Таковы, в сухих цифрах, результаты масштабной «оптимизации» московского здравоохранения в пользу… тротуарной плитки и гранитных бордюров.

Столичные врачи, кстати, тогда протестовали, митинговали, составляли петиции… Да кто их слушал!

А в результате «оптимизированная» московская медицина работает на пределе уже тогда, когда появились всего 3 тыс. дополнительных тяжёлых пациентов. На 12-миллионный город!

Так почему же ни один журналист – а мэр Москвы Сергей Собянин раздаёт интервью почти ежедневно – не спросит у него: Сергей Семёнович, а не пожинают ли сейчас москвичи горькие плоды Вашей «оптимизации»?