Зарегистрирована тест-система «Вектора» для выявления антител к коронавирусу
11.04.2020, 1:30, Новости дня
Зарегистрирована тест-система государственного научного центра «Вектор» для выявления антител к коронавирусу, сообщил Роспотребнадзор.
Сообщается, что тест-система создана «в кратчайшие сроки». Проведены «все необходимые испытания», как технические, так и клинические. Получено бессрочное регистрационное удостоверение.
Тест-система «Вектора» даст возможность выявлять переболевших COVID-19, изучать популяционный иммунитет и определять эффективность вакцин, передает РИА «Новости».
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство подготовит три варианта вакцины от коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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