Зарегистрирована тест-система «Вектора» для выявления антител к коронавирусу

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11.04.2020, 1:30, Новости дня

Зарегистрирована тест-система государственного научного центра «Вектор» для выявления антител к коронавирусу, сообщил Роспотребнадзор.

Сообщается, что тест-система создана «в кратчайшие сроки». Проведены «все необходимые испытания», как технические, так и клинические. Получено бессрочное регистрационное удостоверение.

Тест-система «Вектора» даст возможность выявлять переболевших COVID-19, изучать популяционный иммунитет и определять эффективность вакцин, передает РИА «Новости».

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство подготовит три варианта вакцины от коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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