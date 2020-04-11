Эксперты рассказали, сколько на планете левшей

11.04.2020, 1:20, Новости дня

Группе ученых удалось подсчитать количество левшей на планете.

Во время работы специалисты проанализировали ряд исследований, которые были проведены ранее. Эксперты получили данные о 2 400 000 человек из разных стран мира. Они были старше 16 лет, с разным уровнем образования и родом деятельности.

Во время анализа данных ученые обнаружили, что количество левшей составило от 9,3% до 18,1%. Специалисты учли и тот факт, что в разное время детей, которые делали все левой рукой, могли переучивать.

Эксперты установили, что левшами являются от 10,4% до 10,6% населения планеты. По словам ученых, соотношение левшей и правшей на планете приблизительно 1:10.