Безработица, врачи, пожар рядом с Чернобылем. Ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция

11.04.2020, 1:10, Новости дня

По состоянию на утро 10 апреля в Украине подтверждено инфицирование коронавирусом 2203 человек, скончалось 69 человек, из которых 12 – за последние сутки, 61 человек уже вылечился. Из-за коронавируса в Украине введен карантин до 24 апреля.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы. Он сообщил, что в эпицентре пожара радиационный фон превышал норму. Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно.

“Свобода слова Савика Шустера” выходит на канале “Украина” еженедельно с 6 сентября 2019 года.

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Видео: Shuster online / YouTube