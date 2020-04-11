За две недели количество официально безработных украинцев увеличилось на 50 тыс. – Кабмин

11.04.2020, 1:10, Новости дня

В Украине за последние две недели количество безработных увеличилось почти на 50 тыс. Об этом 10 апреля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“У нас сегодня более 320 тыс. официально зарегистрированных безработных людей, за последние две недели это количество выросло почти на 50 тыс. Если сравнить, что 1 тыс. людей регистрировались в среднем в день до введения карантинных мероприятий, сегодня эта цифра растет день ото дня – от 4 тыс. до 5 тыс. человек регистрируются безработными”, – сказал глава правительства.

Он пригласил украинцев регистрироваться в качестве безработных.

“Мы максимально упростили процедуру. Сегодня это возможно делать дистанционно, не приходя в центры занятости”, – отметил Шмыгаль.

Сегодня он сообщил, что в мае в Украине планируют создать 500 тыс. рабочих мест.

В Украине из-за коронавируса введены карантинные ограничения, которые будут действовать как минимум до 24 апреля.

30 марта Шмыгаль говорил, что объем финансирования фонда борьбы с распространением и последствиями коронавирусной инфекции в Украине составит 97,1 млрд грн. 8 апреля министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в Украине планируют создать фонд борьбы с коронавирусом объемом 66,3 млрд грн.

По состоянию на утро 10 апреля в Украине подтверждено инфицирование коронавирусом 2203 человек, скончалось 69 человек, из которых 12 – за последние сутки, 61 человек уже вылечился.

9 апреля директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сказала, что из-за пандемии коронавируса фонд прогнозирует наихудшие последствия для мировой экономики. Она отметила, что более 170 стран будут испытывать спад доходов на душу населения в этом году.