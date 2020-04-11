Для реструктуризации внешней задолженности Украины нет условий – министр финансов

11.04.2020, 1:10, Новости дня

Украина не может реструктуризировать свои внешние долги. Об этом 10 апреля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” заявил министр финансов Сергей Марченко.

“На сегодняшний момент никаких условий для проведения реструктуризации нет. То есть нет необходимых предпосылок для проведения реструктуризации. Я объясню, что я имею в виду. Долговая нагрузка абсолютно контролируема, мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит, у нас на завершающей стадии переговоры с Международным валютным фондом, мы ожидаем кредитной поддержки Мирового банка, Европейской комиссии”, – сказал он.

По состоянию на февраль совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,048 трлн грн, а в эквиваленте в иностранной валюте – $83,38 млрд.

В соответствии с государственным бюджетом Украины, граничный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020-го установлен на уровне 2,36 трлн грн (из которых 2,045 трлн – госдолг, 318,37 млрд грн – гарантированный государством долг).