Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч

11.04.2020, 1:08, Новости дня

Число погибших от коронавируса COVID-19 в мире превысило 100 тысяч человек. Больше всего жертв в Италии, США, Испании, Франции.

Всемирная организация здравоохранения считает опасным резкое ослабление ограничений, введенных в связи с пандемией. Глава ВОЗ предупредил о риске повторных вспышек, передает телеканал "Россия 24".

Турция вводит комендантский час в 30 городах, включая Анкару и Стамбул. Об этом объявило Министерство внутренних дел страны. На двое суток запрещается покидать дома.

Улучшается состояние премьер-министра Великобритании, которого накануне перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Как сообщили на Даунинг-Стрит, Борис Джонсон начал ходить и разговаривать. Министр попросил британцев воздержаться от прогулок в пасхальные выходные, чтобы не усугублять ситуацию с заболеваемостью.