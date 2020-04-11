 

Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч

11.04.2020, 1:08, Новости дня

Число погибших от коронавируса COVID-19 в мире превысило 100 тысяч человек. Больше всего жертв в Италии, США, Испании, Франции.

Всемирная организация здравоохранения считает опасным резкое ослабление ограничений, введенных в связи с пандемией. Глава ВОЗ предупредил о риске повторных вспышек, передает телеканал "Россия 24".

Турция вводит комендантский час в 30 городах, включая Анкару и Стамбул. Об этом объявило Министерство внутренних дел страны. На двое суток запрещается покидать дома.

Улучшается состояние премьер-министра Великобритании, которого накануне перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Как сообщили на Даунинг-Стрит, Борис Джонсон начал ходить и разговаривать. Министр попросил британцев воздержаться от прогулок в пасхальные выходные, чтобы не усугублять ситуацию с заболеваемостью.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Украина признала неготовность к возвращению Крыма

05.02 / Новый смартфон Xiaomi Mi Mix 2020 получит экран на 120 Гц

16.03 / На торгах в Лондоне нефть опять дешевеет

21.02 / В Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

20.03 / Коронавирус, ложь и статистика 

03.02 / Правительство Украины объявило о старте госпрограммы дешевых кредитов для бизнеса

29.03 / Четырех фигурантов дела “Хизб ут-Тахрир” российские власти этапировали в Башкортостан – адвокат

31.03 / «Яндекс» запустил онлайн-школу для детей разных возрастов

03.02 / СТРАНА – Саакашвили предрёк Украине распад на пять государств

20.02 / Джихадисты из Татарстана собирались воевать в Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска