На неделю с возможностью продления: Москва вводит допограничения в связи с COVID-19

11.04.2020, 1:08, Новости дня

В Москве начнет действовать пропускной режим. По словам мэра Сергея Собянина, систему пропусков будут вводить поэтапно. Сначала они понадобятся для поездок на работу. Из-за осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусу власти столичного региона приняли решение ввести и другие дополнительные меры.

Меры — вынужденные и в сложившейся ситуации необходимые. В связи с ухудшением ситуации — число заболевших с диагнозом "пневмония" в столице ежедневно достигает 1300 — мэр Москвы Сергей Собянин объявляет о новых ограничениях, которые вводятся со следующей недели.

"На неделю с возможным продлением ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций и предприятий. Продолжают работу только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города и обороны, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи, транспорта, средств массовой информации. Однако они должны максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим", — отмечает мэр Москвы Сергей Собянин.

Приостанавливается выполнение всех строительных работ. Исключение — возведение больниц и предприятий непрерывного цикла, то есть метро, наземного и железнодорожного транспорта. Из всех городских организаций функционировать будут только жизненно важные: правоохранительные и органы власти, оборонные и медицинские, финансовые и предприятия связи. Недоступными станут услуги каршеринга и частично — заказа такси: продолжат деятельность только перевозчики, имеющие специальное разрешение. Для перемещения граждан по городу вводится пропускной режим.

"Пропускной режим передвижения по городу — неизбежное дополнительное ограничение и неудобство. Но, когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения. На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. На третьем этапе, если понадобится, — внутри района", — объясняет Сергей Собянин.

Аналогичные меры вводит и Московская область. Функционировать будут только самые необходимые для региона предприятия. А передвижение жителей ограничивается. Параллельно усилят патрулирование улиц: граждан просят быть готовыми не только сообщить о цели выхода из дома, но и эту цель подтвердить.

"Мы подготовили платформу — Услуги.Мосрег.Ру, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по какой-то уважительной причине, должен будет зарегистрироваться. Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. Если даже ты не зарегистрирован и у тебя нет QR-кода, — ничего страшного в этом нет, если у тебя есть удостоверение с места твоей работы", — рассказывает губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В то же время продолжается перепрофилирование медицинских учреждений. 40 поликлиник, где есть возможность делать компьютерную томографию легких, переходят на работу в постоянном режиме. 17 тысяч тестов на коронавирус COVID-19 каждый день делают сегодня. И масштаб тестирования будут только наращивать. По словам мэра Москвы, ближайшие дни и недели станут тяжелым испытанием: ограничения вводят на неделю, но с возможностью продления. А потому отнестись к новым требованиям нужно максимально ответственно. Запастись терпением и мужеством для того, чтобы столица смогла вернуться к нормальному ритму жизни, как