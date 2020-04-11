Трамп озвучил новый прогноз по числу жертв COVID-19 в США

11.04.2020, 1:08, Новости дня

Из-за коронавируса умрут менее 100 тыс. американцев, сейчас ожидается от 55 тыс. до 75 тыс. жертв, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Раньше говорили, что минимальное число будет от 100 тыс. до 225 тыс. жертв и до 2,2 млн жизней, если ничего не предпринимать», – приводит его слова ТАСС.

Теперь же «кажется, что будет гораздо меньше 100 тыс.», сказал Трамп, причем власти США даже приостановили строительство временных больниц. Он считает, что число жертв может составить от 55 тыс. до 75 тыс. человек.

Президент США считает, что число умерших в стране достигло бы 2 млн человек, если бы власти выбрали модель борьбы с пандемией по примеру Швеции. Как сообщил Трамп, «Швеция отличается» от США, «они очень дисциплинированная страна». Он указал, что в Великобритании тоже пытались пойти по такому пути, но лишь усугубили ситуацию.

При этом координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс заявила, что пик заболеваемости в США еще не преодолен. По ее словам, «кривая заболеваемости впервые в США начинает спрямляться, как это было в Италии примерно неделю назад»

Американские власти хотели бы снять санитарные ограничения в мае, но будут готовы ввести их повторно при новой вспышке COVID-19. Трамп хочет, чтобы США «открылись как можно скорее», но он «не нацелен» на снятие ограничений 1 мая. По его словам, «факты будут определять» политику властей США.

Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число жертв коронавируса в США составляет 18 тыс. 2 человека, количество подтвержденных случаем заражения коронавирусом достигло 486 тыс., выздоровевших – 27,5 тыс., передает РИА «Новости».

Напомним, власти США ожидали, что от коронавируса могут погибнуть от 100 тыс. до 200 тыс. американцев. Ситуацию с COVID-19 в США уже сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор. Позднее Трамп выразил надежду, что число жертв окажется меньше 100 тыс. человек.