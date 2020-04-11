 

Independent – эксперты предупреждают — за опросами о коронавирусе в сети может скрываться обычное воровство личных данных

11.04.2020, 0:50, Новости дня

Эксперты предупреждают, что опросы в сети, посвящённые коронавирусу, могут быть использованы для сбора данных, пишет The Independent. В дальнейшем, как поясняет издание, эта информация может быть использована, например, в мошеннических целях.


Reuters

Онлайн-опросы по коронавирусу могут быть использованы для того, чтобы обкрадывать людей, обеспокоенных этой болезнью, пишет The Independent со ссылкой на экспертов из британской ассоциации Chartered Trading Standards Institute (CTSI).

В интернете распространяются вопросники, которые, как кажется на первый взгляд, проверяют знания людей о вспышке пандемии, но на самом деле собирают личную информацию, которая может быть использована для мошеннической деятельности.

В этих опросах у людей спрашивают их девичью фамилию, сведения о семье и о домашних животных, а также контактные данные, в том числе адреса электронной почты и номера телефонов. Все это характерные признаки операции по сбору данных, которую обычно можно наблюдать в случае финансового мошенничества или кражи личных данных, предупреждают эксперты.

«Широкая общественность должна с осторожностью относиться к онлайн-опросам, особенно к темам, связанным с пандемией коронавируса Covid-19, — сказала Кэтрин Харт, ведущий специалист CTSI. — Во многих из них задаются личные вопросы, которые на первый взгляд могут показаться безобидными, например, про имена питомцев; однако мошенники могут собирать эти данные, чтобы создать полный профиль цели. Кроме того, такую информацию люди обычно используют в контрольных вопросах для банковских счетов, а также в онлайн-паролях».

Как отмечает The Independent, это предупреждение со стороны экспертов прозвучало на фоне сообщений о случаях мошенничества, связанного с пандемией, поскольку преступники стремятся извлечь выгоду из страхов людей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Обвинение считает, что Кожара пытался сымитировать самоубийство Старицкого

21.02 / Московский судья получил 3,5 года колонии по делу о взятке от контр‑адмирала в отставке — «Медиазона»

18.02 / В РПЦ предложили приравнять венчание к официальному браку

13.03 / Русал отчиталась о падении прибыли в 2019 году в 1,77 раза

31.03 / Врачи дали рекомендации по походу в магазин в условиях пандемии

01.04 / Зеленский подписал изменения в госбюджет для обеспечения питания военнослужащих

12.03 / Исследование признаков жизни на Марсе откладывается из-за коронавируса

10.02 / Российские стратеги получат гиперзвуковые ракеты

10.04 / Путин обсудил с саудовским принцем снижение добычи нефти

08.04 / Le Monde – представлять Францию в новом комитете НАТО будет сторонник диалога с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска