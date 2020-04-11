Майкл Карпентер: Джеймстаунский фонд «делает хорошую работу»

11.04.2020, 0:35, Новости дня

Российские власти в среду, 10 апреля, объявили американский научно-исследовательский институт Jamestown Foundation (Джеймстаунский фонд) «нежелательной организацией», что позволяет ввести полный запрет на деятельность фонда в России.

Согласно заявлению генеральной прокуратуры, в ведомстве изучили публикации фонда, базирующегося в Вашингтоне, и пришли к выводу, что они направлены на «разжигание сепаратизма» в некоторых российских регионах, в частности, на Северном Кавказе. Деятельность Джеймстаунского фонда, утверждают в генпрокуратуре, «угрожает основам конституционного строя и безопасности» России. Об этом сообщил Reuters.

Член правления Джеймстаунского фонда, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, а ныне директор Центра Байдена в Пенсильванском университете Майкл Карпентер (Michael Carpenter) в интервью Русской службе «Голоса Америки» говорит о том, что фонд проводит непредвзятую, основанную на фактах аналитику, а действия Москвы говорят о том, что фонд «делает хорошую работу».

«Я думаю, что это большая честь для Джеймстаунского фонда, потому что Россия называет различные неправительственные организации, которые работают в области прав человека или которые проливают свет на коррупцию, так называемыми нежелательными иностранными агентами. Так что то, что такой аналитический фонд, как Джеймстаун, который делает действительно хороший анализ геополитики в Евразии, Китае, на Ближнем Востоке в отношении терроризма и других тем, был назван «нежелательной организацией» показывает, что фонд явно делает хорошую работу. Каждый раз, когда какая-либо организация начинает исследовать функционирование авторитарной системы таких стран, как Россия, они реагируют таким вот образом.

Что касается нашей работы в отношении Северного Кавказа, Джеймстаунский фонд исследует события там, также как и на Южном Кавказе, на Балканах, в Беларуси, Украине или России. Это основанные на фактах исследования, анализ проводится экспертами, и часто экспертами, которые являются либо резидентами региона, либо родом из региона, и хорошо знают страны, которые они исследуют. В этих исследованиях нет предвзятости, их цель – раскрыть важные социальные, экономические, политические, а также геополитические тенденции.

И то, что Кремль критикует организацию за исследование социологических тенденций, происходящих на Северном Кавказе, которые основаны на фактах, меня удивляет. Но очевидно, что некоторые люди в Кремле не хотят видеть эти факты, и поэтому они предпринимают эти шаги. Ирония в том, что, конечно, Кремль спонсирует фальшивые аккаунты троллей в социальных сетях, чтобы разжечь сепаратизм в Соединенных Штатах. И я думаю, что вместо того, чтобы называть такие организации, как Джеймстаунский фонд нежелательными, они должны улучшить социальные условия на самом Северном Кавказе и найти корни проблем в регионе.

Я не думаю, что объявление Джеймстаунского фонда нежелательной организацией повлияет на работу фонда. Большинство ученых, которые представляют статьи для Eurasia Daily Monitor или Terrorism Monitor, или других публикаций фонда на постоянной основе – подрядчики и небольшой персонал, который работает в Джеймстаунском фонде, находится здесь, в Вашингтоне. Поэтому я не думаю, что это повлияет на нашу деятельность».