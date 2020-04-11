 

Биолог Анча Баранова объяснила, почему COVID-19 «помолодел»

11.04.2020, 0:32, Новости дня

На старте пандемии коронавируса, когда ее эпицентром был Китай, медики фиксировали тяжелые формы COVID-19 и смертельные случаи преимущественно у людей пожилого возраста. Однако же в Европе и США наблюдается большой прирост достаточно молодых пациентов, более того, московский оперштаб заявил о том, что 40% тяжелых случаев приходятся на заболевших до 40 лет.

В онлайн-интервью MedPortal доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова развеяла тревожные слухи о том, что все дело в стремительной мутации вируса. Увеличение числа заболевших среди молодых людей связано лишь с изменением общей картины пандемии, считает она.

«На момент начала эпидемии у нас были только данные из Китая. Надо понимать, что там принципиально другая культура, в том числе в медицине, и отношение к заболеваниям пожилых людей там иное. Кроме того, это были данные по достаточно ограниченным группам. Сейчас, когда исследуемые группы стали больше, в них ожидаемо попали люди, которые имеют иммунодефицит. И речь не только о ВИЧ, это могут быть врожденные проблемы с иммунитетом, о которых пациенты даже не подозревали», – сообщила Баранова.

Ученый также отметила некоторый психологический эффект от широкого освещения пандемии в СМИ: каждый случай заболевания молодых людей рассматривается очень пристально, поэтому кажется, что их очень много.

«Да, люди достаточного молодого возраста заболевают и умирают, но это не значит, что вирус как-то поменялся», – подчеркнула Анча Баранова.

 Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности

Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком 

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!



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