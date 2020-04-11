Работы по благоустройству приостановлены в Москве

11.04.2020, 0:30, Новости дня

В Москве временно прекращаются все работы по благоустройству города, сообщил замглавы столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

До «особого распоряжения» прекращены работы, «проводимые как собственными силами служб Комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков». На аварийные работы и обеспечение жизнедеятельности столицы соответствующие указания не распространяются, передает РИА «Новости».

Бирюков уточнил, что приостановка действует с полуночи субботы, передает ТАСС.

В московском департаменте информационных технологий сообщили, что порядок получения и использования пропусков в Москве будет утвержден отдельным нормативно-правовым актом.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 13 апреля в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в городе ограничат или прекратят работу большинство организаций.

Собянин также сообщил о постепенном введении пропускного режима в городе.