«Мы сделали Победу, а ты не смог сделать сквер»

11.04.2020, 0:25, Разное

На Урале бизнесмену предписали снять баннер к 9 мая с критикой местной администрации.

В городе Артемовский Свердловской области местного жителя обязали снять праздничный баннер к 75-летию Победы, где содержалась критика администрации района. После размещения его позвали в участок для дачи объяснений, а районный комитет по архитектуре вручил ему предписание, что на плакате незаконно используются фото ветеранов, а также символика праздника.

На плакате, размещенном накануне жителем Артемовского Маратом Азизовым, были фотографии его деда с другом (его родственники дали разрешение на использование), пара гвоздик и надпись «Мы сделали Победу, а ты не смог сделать сквер!».

Изображение предоставлено «Новой» Маратом Азизовым

«Рекламная конструкция в моей собственности, — пояснил Азизов «Новой газете». — Я месяц готовил баннер к размещению, консультировался с юристами. Уже через 30 минут мне позвонил участковый и попросил прийти для дачи объяснения».

Ему также много звонили и из администрации с просьбой снять баннер: «Говорили, мол, повисел три дня и хватит. Какие три дня? Полчаса!» — недоумевает Азизов. В появлении баннера местные чиновники заподозрили политическую интригу. Предположили даже, что это заказ уволенного пару дней заместителя главы по социальным вопросам. При этом каждый почувствовал себя именно тем адресатом, к которому обращаются ветераны.

«Я не ожидал такой реакции, — рассуждает артемовец. — Меня, как горожанина, и правда достала история со сквером, который все никак не могут доремонтировать… Кстати, вчера к вечеру в сквере уже установили строительный вагончик, завезли материалы. Надежды, что к 9 мая успеют, конечно, нет. Но, может, хоть в июне ремонт закончат?»

Как пишет местная газета «Егоршинские вести», благоустройство сквера Победы в Артемовском, которое должно было закончиться еще в прошлом году, затянулось из-за проблем с подрядчиком: «Все работы с наступлением зимы фактически заморозили. Недавно их решено было продолжить». Сегодня баннер все еще висит на улице Разведчиков, хотя и приходится постоянно пересекать попытки его снять.

Изольда Дробина

«Новая газета на Урале»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



Заткнуть рот галоперидолом. Как на Урале чиновники использовали психиатров в борьбе с неугодным активистом