Трамп подтвердил согласие США на снижение добычи нефти

11.04.2020, 0:08, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп подтвердил, что США согласились снизить добычу нефти.

Трамп пояснил, что Мексика сократит добычу нефти «на 100 тыс. баррелей», то есть «на 250-300 тыс. баррелей не дотягивает». США «закроют эту разницу», передает РИА «Новости».

По его словам, Мексика «возместит» это, когда сможет.

Он подтвердил, что речь идет об «определенном сокращении» добычи нефти Соединенными Штатами. Трамп указал, что в США «добыча нефти уже сократилась», из-за ситуации на рынке компании США «сокращали добычу повсеместно». Президент США уточнил, что США сокращают добычу на 250 тыс. баррелей в сутки, передает ТАСС.

«На самом деле это то, что мы уже сделали, мы бы согласились на сокращение, они согласились бы сделать что-то, чтобы компенсировать нам это в будущем», – сообщил Трамп, отметив, что «для Мексики это приемлемо».

«Не знаю, будет ли это приемлемо для других нефтедобывающих стран, посмотрим. Но это то, что, без сомнений, будет приемлемо для меня», – сказал он.

Трамп отметил, что страны ОПЕК+ «сокращают добычу», США «сокращают ее в ответ», но у американцев «в земле еще достаточно» нефти «для использования». Он считает, что по объему запасов этого сырья США находятся на первом месте в мире. Также он сообщил о крупных запасах природного газа и широком разнообразии источников энергии вообще.

Согласие США сократить добычу нефти не имеет критического значения для страны, сказал Трамп.

Напомним, страны ОПЕК+ согласовали сделку по снижению добычи нефти.

Впервые в истории к ОПЕК+ присоединились США и еще пять стран.